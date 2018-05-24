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24 Mayıs 2018 15:29

Isparta’da çukura düşen at kepçeyle kurtarıldı

Isparta’da 2 metre derinliğindeki çukura düşen at, itfaiye ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Isparta’da çukura düşen at kepçeyle kurtarıldı

24 Mayıs 2018 15:29


Edinilen bilgiye göre, Isparta’nın Vatan Mahallesi’nde bir kadın, hurda kağıt toplamada kullandıkları atı evlerinin yanındaki boş araziye bıraktı. Uzun bir iple bağlı şekilde arazide otlayan at, bu sıra üzeri ağaç dallarıyla kapatılan eski fosseptik çukuruna düştü. Hayvanın düştüğünü fark eden kadın, itfaiyeden yardım istedi.


Mahalleye gelen Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, önce atın düştüğü 2 metrelik çukurun üzerini iş makinesiyle açtı. Kadın, çalışmalar sırasında gürültüden ürken atını sakin tutabilmek için bir an olsun başından ayrılmadı.


Uzun uğraşlar sonucu çukurun yan tarafı kazılarak at kurtarıldı. Hayvanın herhangi bir zarar görmediği belirtildi.




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