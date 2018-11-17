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Isparta'da drift yapan 2 sürücüye 11 bin 22 lira ceza

Isparta’da polis, farklı tarihlerde ayrı noktalarda drift yaptığı tespit edilen 2 sürücüye toplam 11 bin 22 lira ceza keserken, araçları 60 gün süre trafikten men etti, sürücülerin belgelerine de 60 gün süre ile el koydu.

Isparta'da polis, farklı tarihlerde ayrı noktalarda drift yaptığı tespit edilen 2 sürücüye toplam 11 bin 22 lira ceza keserken, araçları 60 gün süre trafikten men etti, sürücülerin belgelerine de 60 gün süre ile el koydu.


Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Kasım'da Davraz Mahallesi'ndeki petrol istasyonunda, abartı egsozlu aracıyla drift yaptığı tespit edilen A.G.'ye 6 bin 12 lira tutarında para cezası uyguladı.


Isparta polisi ayrıca, bugün Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yerleşkesi içerisinde drift yaptığı tespit edilen Y.E.'ye de 5 bin 10 lira ceza kesti.


Drift yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süre ile el koyulurken, söz konusu 2 araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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