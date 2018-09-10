Isparta'da eğitim toplantısı

Isparta'da eğitim-öğretim yılı öncesinde ilgililerle toplantı yapan Vali Şehmus Günaydın, adrese dayalı eğitim sistemini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “En iyi okul, eve en yakın okuldur” sözüyle destekleyerek, kentte eğitim çalışmalarının iyi durumda olmasına rağmen daha fazla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala Isparta Valisi Şehmus Günaydın kentte Eğitim Toplantısı düzenledi. Toplantıya ilçe Kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Okul Müdürleri ile Okul Aile Birliği Üyeleri katıldı. Toplantıda yeni dönemde alınacak tedbirler daha gözden geçirilerek, yeni uygulamalar hakkında bilgi verildi. Vali Günaydın toplantıya katılanlara da söz vererek görüş ve önerileri dinledi.

Toplantıdaki konuşmasında önemli mesajlar veren Vali Şehmus Günaydın Türkiye ve Türk Milletinin gelişmesi ve gençlerimizin dünyayla rekabet edecek düzeye getirebilmek için onları her anlamda çok iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak bu konuyla ilgili devamlı toplantılar yaparak ilgililerin görüş ve önerilerini aldıklarını söyledi.

Tüm Isparta tekli eğitime geçti

Isparta'da eğitimin birçok parametrede Türkiye ortalamalarını geride bıraktığını hatta bazı parametrelerde OECD ülkelerinin ortalamalarının da üzerinde olduğunu söyleyen Vali Günaydın, 9 ay gibi kısa bir sürede Isparta'da 72 derslik yapıldığının ve bununla birlikte artık il genelinde tamamen tekli eğitime geçileceğinin altını çizdi.

Adrese dayalı sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüyle destekledi

Vali Günaydın'ın önemle üzerinde durduğu bir başka konu da öğrencilerin evlerine en yakın okulda eğitim görmeleri oldu. Bu konuda yapılan çalışmaların kanunlarda zaten var olduğunu, kendilerinin sadece bunu istisnasız şekilde uyguladıklarını ve uygulamaya devam edileceğini aktaran Vali Günaydın, yapılan çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “En iyi okul, eve en yakın okuldur” sözüyle desteklendiğini belirtti.

3 bağımsız anaokulu inşa ediliyor

Okul öncesi eğitimde Isparta olarak Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduklarını belirten Vali Günaydın “Bunu yeterli görmüyoruz, o yüzden 3 adet bağımsız anaokulu inşa etmeye başladık ve çok kısa zamanda bunları öğrencilerimizle buluşturacağız. Bizim amacımız anaokulu eğitimi almak isteyen tüm öğrencilerimize bu eğitimi verebilmek” dedi.

Cep telefonu uyarısı

Konuşmasında çocukların cep telefonu kullanımı hakkında da önemli uyarılarda bulunan Vali Günaydın geçen yıl bu konuda çok sayıda eğitim verdiklerini bu eğitimlerin artarak devam edeceğini söyleyerek “ Bu tehlikeleri ve riskleri asgariye indirmek velilerimizin de görevi” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda ilgili tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışarak okullarda güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutmalarını söyleyen Vali Günaydın, okul yöneticilerinin de sadece okul içinde değil çevresinde de kontroller yapmalarını istedi.