Isparta’da eş zamanlı dilenci operasyonu

35 farklı noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Operasyonunda ayrıca evrak eksikliği bulunan 4 yabancı uyruklu şahıs ile 6 dilenciye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü, Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi ekiplerinden oluşan 215 personel, il genelindeki 35 ayrı noktada dilenci operasyonu yaptı. İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyon, 12.00-14.00 ile 17.00-19.00 saatleri arasında olmak üzere, 2 ayrı zaman dilimi içerisinde gerçekleştirildi.

Park, bahçe, AVM ve halkın yoğun olduğu noktalarda, duygusal istismarda bulunarak dilendiği öne sürülen 30’u yabancı uyruklu, 390 kişi yakalanarak polis ekiplerince Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolüne tabi tutuldu.

Aranan 3 kişi yakalandı, dilenen 6 kişiye Kabahatler Kanunu’ndan işlem yapıldı

Kontroller kapsamında GBT sorgulaması yapılan 30’u yabancı uyruklu, 390 kişiden; çeşitli suçlardan arandıkları anlaşılan 3 şüpheli adli makamlara teslim edilirken, 4 yabancı uyruklu şahıs evrak eksikliği nedeniyle İl Göç İdaresine sevk edildi. Çalışmalarda ayrıca, 6 şahsa ise dilencilik yaptıkları gerekçesiyle Kabahatler Kanunu gereğince toplam 740 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

Öte yandan, emniyet, zabıta ve İl Göç İdaresi yetkililerinin zaman zaman bu tür çalışmalar yapacağı belirtildi.