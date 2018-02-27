Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 15:06

Isparta’da eski eşini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

ISPARTA (İHA) – Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 2 çocuğunun annesi eski eşini av tüfeğiyle başından vuran adam, saklandığı evde yakalandıktan sonra tutuklandı.

Isparta’da eski eşini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

27 Şubat 2018 15:06

Hastanede 1 hafta yaşam mücadelesi veren talihsiz kadın ise hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay 19 Şubat 2018 günü saat 16.45 sıralarında Yalvaç ilçe merkezindeki Kaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ayrılan Metin Yıldız ile 2 çocuk annesi Ayşe Başaran arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Metin Yıldız eski eşini av tüfeğiyle başından vurduktan sonra kayıplara karıştı. Ağır yaralanan talihsiz kadın 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.



Saklandığı evde yakalandı


Güvenlik güçleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda firari eski kocanın, Yalvaç Salur Mahallesi’nde bir yakınının evinde sakladığı tespit edildi. Kısa süre sonra yakalanan Yıldız, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ayşe Başaran yaklaşık 1 haftadan bu yana verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    11°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç