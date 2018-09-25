Isparta'da fiyat denetimi

Isparta'da marketlere giden görevliler, reyon ve kasa etiketleriyle gramaj denetimi yaptı.

Türkiye'de döviz kurunda yaşanan dalgalanma ve son dönemde satışı yapılan ürünlerdeki fiyat karmaşası ve ihbarlar sonrasında Isparta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki marketlere baskınlar yaparak, satışı yapılan ürün etiketlerini tek tek denetlediler. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin fiyat etiketleriyle kasadaki ücreti karşılaştırdı. Satışı yapılan ekmeklerin gramajına dek titiz bir inceleme yapan ekipler, sorun çıkmayan alışveriş merkezi yetkililerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür ederek ayrıldı.

Denetimleri yerinde takip eden Isparta Ticaret İl Müdürü Özcan Kesmen, vatandaşların alışveriş yaptıkları ürünleri incelemeleri gerektiğine dikkat çekerek, fiyat karmaşası yaşanan ve yüksek fiyatlı olduğu görülen ürünlerin kendilerine bildirilmesini istedi.