Isparta'da Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Karma Sergisi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Sergi Salonunda gerçekleştirilen serginin açılışı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, protokol üyeleri, vatandaşlar ve kursiyerlerin katılımı ile gerçekleştirdi.

Belgeleri Vali Seymenoğlu verdi

Kursun açılmasında emeği geçen Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatlarımızı kursiyerlere öğreten usta öğreticilere teşekkür belgeleri Vali Ömer Seymenoğlu tarafından verildi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki heyet ardından 40 kursiyer tarafından yapılan 96 eseri tek tek gezerek, kurs öğretmenleri ve kursiyerlerden yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Seymenoğlu: “Geçmişimizden bu güne kadar yaşadıklarımızı, hikayelerimizi bu tür sanat eserleri ile geleceğe taşıyoruz”

Böyle bir serginin Isparta'da açılmasından dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilerine teşekkür eden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, “Sergimizi gezdik, hepsi birbirinden güzel sanat eserleri olmuş. Zaten örfümüzle, geleneklerimizle geçmişimizden bu güne kadar yaşadıklarımızı, hikayelerimizi bu tür sanat eserleri ile geleceğe taşıyoruz. Buradaki Usta öğreticilerimizde bilgi ve becerileri ile yaklaşık 40 kursiyerimize katkı sunmuşlar, sergimizde Minyatür, Tezhip ve Ebru sanat eserlerini görüyoruz. Bütün eserler birbirinden güzel. Ben kendilerini tekrar tebrik ediyorum. Bundan sonra da bu tür çalışmalarda her zaman yanlarında olarak destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Sergi, 24 Kasım'a kadar açık olacak

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Sergi Salonunda açılan, Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları sergisini vatandaşlar 24 Kasım tarihine kadar gezebilecekler.