Isparta’da genç çiftçilere büyükbaş hayvanlar dağıtıldı

2017 yılı genç çiftçi projesi kapsamında Eğirdir’de Büyükbaş Simental ve Montofon Melezi hayvanların dağıtımı gerçekleştirildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Eğirdir İlçe Müdürü Uğur Turgut, "Müdürlüğümüze Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda başvuruda bulunan, Sarıidris kasabasından 3, Yılgıncak köyünden 1, Çayköy’den 1, Balkırı köyünden 1, Beydere Köyünden 1, Akdoğan Köyünden 1, Bağıllı Köyünden 1 ve Pazarköy’den 1, olmak üzere 10 çiftçimize toplam 60 Büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.