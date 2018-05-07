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07 Mayıs 2018 11:53

Isparta’da genç çiftçilere büyükbaş hayvanlar dağıtıldı

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde genç çiftçilere 60 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Isparta’da genç çiftçilere büyükbaş hayvanlar dağıtıldı

07 Mayıs 2018 11:53


2017 yılı genç çiftçi projesi kapsamında Eğirdir’de Büyükbaş Simental ve Montofon Melezi hayvanların dağıtımı gerçekleştirildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Eğirdir İlçe Müdürü Uğur Turgut, "Müdürlüğümüze Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda başvuruda bulunan, Sarıidris kasabasından 3, Yılgıncak köyünden 1, Çayköy’den 1, Balkırı köyünden 1, Beydere Köyünden 1, Akdoğan Köyünden 1, Bağıllı Köyünden 1 ve Pazarköy’den 1, olmak üzere 10 çiftçimize toplam 60 Büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.




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