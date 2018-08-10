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10 Ağustos 2018 09:53

Isparta’da Gizemli Çocuklar Doğada projesi başladı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Gizemli Çocuklar Doğada” projesinin ikincisi hayata geçirildi.

Isparta’da Gizemli Çocuklar Doğada projesi başladı

10 Ağustos 2018 09:53


SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunca yürütülen, TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında kabul edilen, “Gizemli Çocuklar Doğada” isimli projenin ikincisi 6-15 Ağustos tarihleri arasında Eğirdir’de gerçekleştiriliyor.


Proje ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Ali Tabur, "Bu projelerin yapılmasındaki amaç, otistik çocuklara ve ailelerine ülkemizde bulunan milli park, tabiat parkı ve ekolojik - biyolojik öneme sahip yerleri, müzeleri, yaban hayvanlarını görebilmeleri, doğal olay ve oluşumların tanıtılması, öğretilmesi, doğal alanlarda yer alan flora hakkında bilgi sahibi olmalarını, otistik çocukların doğaya uyum sağlayabilmelerini öğretebilmek, içinde yaşadıkları doğanın bir parçası olduklarını gösterebilmek, gezilen yerlerdeki tarihi eserleri ve kültürel zenginlikleri göstermek ve bilgi verebilmektir. Otizmli çocukların en önemli sorunu olan sosyalleşememenin doğada yapılan etkinliklerle aşılabilmesi, doğanın insan üzerindeki olumlu etkilerinden otistik çocukların da faydalanabilmelerini, çocukların aileleriyle birlikte bol oksijenli doğada yürüyüş ve egzersiz yaparak hem vücut sağlıklarını koruyabilmek hem de yaşam kaliteleri üzerine etki yapabilmekte” dedi.




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