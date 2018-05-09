Isparta’da Gül Festivali coşkusu

Festival öncesi alana gelen birçok yerli yabancı turist, bol bol gül topladı, gül tarlası içinde de halı dokudu. Alanda ayrıca gelin ve damat kıyafetli öğrencilerden oluşan 17 çiftin görsel şovu ise beğeniyle izlendi.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali öncesinde Keçiborlu’ya bağlı Ardıçlı Köyünde yerli ve yabancı birçok turist önce gül topladı ardından da gül bahçeleri içerisine kurulan tezgâhlarda halı dokudu. Yöresel kıyafetli halk oyunları ekipleri güllerin içinde oynarken gelin ve damat kıyafetli öğrencilerden oluşan 17 çift ‘Samanyolu’ şarkısıyla dans etti.

Dünyanın en kaliteli güllerinin üretildiği Isparta’da Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali 11 Mayıs’ta başlıyor. Festivalin en önemli ayakları arasında gösterilen Ardıçlı köyündeki gül bahçeleri festival başlamadan dolmaya başladı. Yerli ve yabancı konuklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gül topladı, gül bahçesinde sabah kahvaltısı yaptı. Ardından da Isparta Belediyesinin kurduğu dev çadırlarda kendi elleriyle topladıkları güllerden gül reçeli yapıp gülün suyunu çıkardılar.

Gül bahçesinde halı dokudular

Gül bahçesi içerisine kurulan halı tezgahları da, gül toplamaya gelen birçok turistin ilgisini çekti. Gül bahçesinde halı dokuyan turistler bu güzel kareyi bahçelerin kenarına kurulan kulelerden fotoğraf çekilerek ölümsüzleştirdi.

Gelin ve damatlar herkesi şaşırttı

Güllerin içindeki şölen bir birinden güzel etkinliklerle devam etti. Festivale, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri de katılım gösterdi. Gelin ve damat kıyafeti giyen 17 çift, gül bahçelerinde inanılmaz bir görüntüye imza attı. Gül bahçesinde dans yapan çiftler daha sonra gül yapraklarını havaya fırlatarak hatıra fotoğrafı çektirdiler. Öğrenciler Mayıs ve Haziran ayında düğün yapacak çiftlere “Gül bahçesinde fotoğraf çekilmelisiniz” mesajını verdiler.

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün halk oyunları ekibi de gül bahçesi içerisinde yöresel kıyafetlerle gösteride bulundular. Öte yandan Isparta Belediyesi Osmanlı dönemine ait birçok kostümü de festivale katılanların fotoğraf çektirmesi amacıyla gül bahçelerine getirtti. Kostümleri kuşanan turistler hem gül topladılar hem fotoğraf çekildiler.

“Ölmeden önce gül toplayın”

Festival koordinatörü Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Recep Erdem, gül fuarı ve festivalinin dünyada büyük ses getireceğini söyledi. Şimdiden birçok tur operatörünün gül bahçesi gezisi için temas kurduğunu aktaran Başkan Yardımcısı Erdem, "Dünyada ölmeden önce yapılması gereken şeyler arasında gül toplamakta var. Biz bütün herkesi Keçiborlu’nun Ardıçlı köyündeki gül bahçelerine yani güllerin dünyasına davet ediyoruz. Anneler Gününde annenize bir hediye vermek isterseniz onu gül bahçesine getirin” diye konuştu.

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan Veli Kayacan ise Ardıçlı köyündeki festivale katılmak isteyenler için her gün belediye önünden sabah 07.00-17.00 saatleri arasında şehir içi ulaşım ücretiyle her saat başı otobüs kaldırılacağını söyledi.