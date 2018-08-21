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21 Ağustos 2018 16:58

Isparta’da hatalı sürücülere ceza havadan geldi

Isparta’da trafik polisi, 9 günlük bayram tatilinde, trafik kazalarında en sık rastlanan hatalı sollama konularına engel olmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla drone kamera eşliğinde havadan denetim gerçekleştirdi.

Isparta’da hatalı sürücülere ceza havadan geldi

21 Ağustos 2018 16:58

Yapılan denetimlerde, 3 sürücüye havadan çekilen fotoğraflarla kural ihlalleri belirtilerek, cezai işlem uygulandı.


Türkiye’de 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte bayramlaşmak için memleketlerine giden sürücülerin trafikte yaptığı kural ihlalleri drone ile havadan denetlendi.


Kentte, vatandaşların trafikteki huzur ve güvenini sağlamak adına denetimlere titizlikle devam eden Isparta Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, teknoloji ve diğer bütün imkanları seferber ederek, kontroller gerçekleştirdi.



Hatalı sollama konularına ağırlık verildi


Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, trafik kazalarına davetiye çıkaran hatalı sollama konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek, fotoğraflandı.


Yapılan fotoğraflamaların üzerinde, işaretlemeler ve kural ihlal nedeni de belirtilerek, sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulandığı belirtildi.



Kural ihlali yapan 3 araç drone kamerasına yakalandı


Buna göre, polisin drone görüntülerine dün yapılan kontrollerde Isparta-Antalya Karayolu üzerinde yapılan kontrollerde çift yönlü yol üzerinde seyir halindeyken hatalı sollama yapan 3 araca, Karayolları Trafik Kanunu’nun 54/1B maddesi gereğince ‘Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek’ maddelerinden idari para cezası uygulandığı öğrenildi.


Öte yandan, drone eşliğinde yapılan uygulamaların zaman zaman devam edeceği aktarıldı.




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