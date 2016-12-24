Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 16:57

Isparta’da hayvan barınağı kurma çalışmaları

Isparta’da hayvan barınağı kurma çalışmaları

24 Aralık 2016 16:57

Isparta Belediyesi eski Burdur Yolu üzerinde Hayvan Barınağı kurma çalışmalarına devam ediyor.
Isparta Belediyesi’nin eski Burdur Yolu üzerinde Hayvan Barınağı kurma çalışmaları sürüyor. İçerisinde kedi ve köpek evlerinin bulunduğu hayvan barınağında, kedi ve köpekler için ayrı ayrı hastane, kısırlaştırma merkezleri, ameliyathane, anne ve yavruların aynı yerde kalabilecekleri yuvalar, normal yuvalar ve karantina bölgeleri de yapıldı. Köpekler için ayrıca ormanlık alan içerisinde doğal barınaklarda bulunacak. Bakımı tamamlanan hayvanlar doğal ortamda yaşayacak.
49 dönümlük ormanlık alan içerisinde yapım çalışmalarını inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, barınağın tamamen bakir bir alan içerisinde bulunduğunu ve bu alana adeta bir şehir kurulduğunu söyledi. Hayvan barınağı için en yakın yerleşim alanı olan ve 2 kilometre uzaklıktaki Mehmet Tönge Mahallesi bölgesinden altyapı getirildiğini aktaran Başkan Günaydın, altyapı içerisinde doğalgaz, pis ve temiz su, elektrik hatlarının yer aldığını kaydetti. Günaydın, “Mevcut projemize doğallık ve estetiklik için ahşap malzemeler ilave edildi. Yapılarda köfke taşı da kullanılacak. Türkiye’nin örnek bir barınağı olacak. Barınak alanımızda doğallığı bozmuyoruz. Barınağın yanı sıra hayvanlar için doğal ortamda da yuvalar yapılacak. Doğal yaşam alanları da sağlıyoruz. Hayvanlar doğallığı seviyor. Hayvanlarında duyguları var. Hayvan barınağı alanına ayrıca yollar, taş kaplamalar, ahşap pergolalar yapılacak ve 5 bin adedin üzerinde başta sarmaşık olmak üzere güller dikilecek. En ince ayrıntısına inilerek çalışılıyor. Güzel bir hayvan şehri kurduk. Hayvanların bakımı ve tedavi ile diğer ihtiyaçları için teknik malzemeler koyuyoruz. İyi şeyler elde ettik. Bu yapılar güzel oldu bizde bundan mutluluk duyuyoruz” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
3
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    1°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç