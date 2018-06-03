Isparta’da ‘Hayvanın hakkını korumayan vekile oy yok’ açıklaması

Türkiye çapında hayvansever dernek ve topluluklar tarafından başlatılan ‘Doğayı ve hayvanların yaşam haklarını korumayan siyasilere oy yok kampanyası’ Isparta’da düzenlenen basın açıklaması ile duyuruldu. Isparta Hayvanları Koruma (ISHAYKO) Derneği Başkanı Aynur Gül Asem, Isparta’da kampanyanın ayağını yürüten dernek üyeleri ve hayvan severler, Belediye İş Hanı önünde ellerinde pankartlarla kampanya duyurusu yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Aynur Gül Asem, siyasi partilerin adaylarını ziyaret ederek, hayvanların yaşam hakkı ve doğayı koşulsuz koruyacak uygulamaları da içeren bir yasa tasarısının hazırlanması için destek olacaklarına söz vermelerini isteyeceklerini söyledi.

“Oylarımız, hayvanları seçim süresince ve sonrasında koruyacak aday ve partilere olacaktır”

Asem açıklamasında, “7 milyonu aşkın can yoldaşının, doğa ve hayvan hakları savunucusunun yıllardır ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nun TCK kapsamına, resmi sivil ayırmadan herkesi kapsayacak şekilde geçirilip, hayvana esarete, şiddete, sürgüne öldürmeye son verilsin ağır cezalar getirilsin’ çağrılarına sessiz kalan sürgün, ölüm yasa tasarıları ile sürekli olarak hayvan hakları savunucularını tehdide maruz bırakan siyasi partilere ve adaylara oy yok diyoruz. Oylarımız doğa ve hayvan haklarını savunacağına söz veren, bunun için çalışmalarına seçim kampanyası süresince ve sonrasında devam edecek adaylara ve partilere olacaktır” ifadelerini kullandı.