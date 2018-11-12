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Isparta'da huzur uygulaması yapıldı

Isparta’da güven ve huzur uygulaması yapıldı.

Isparta'da güven ve huzur uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında 3 bin 21 şahıs sorgulanarak 49 araç sürücüsüne 8 bin 14 TL ceza kesildi.


Isparta Valiliği'nden gelen yazılı açıklamaya göre, güven ve huzur ortamının devamlılığı ve kamu düzenin sağlanması için 9 Kasım Cuma günü çeşitli alanlarda 3 aşamalı Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması yapıldı.


Uygulama kapsamında 3 bin 21 şahıs sorgulanarak, 827 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs sorgulandı ve arama kaydı bulunan 1 araç yakalandı. 4 açık alan hakkında ise idari yaptırım kararı uygulanmak üzere, tanzim edilen tutanaklar ilgili kurumlara gönderildi.


Ayrıca Jandarma Trafik Timleri tarafından 49 araç sürücüsüne 8 bin 14 TL idari para cezası uygulanarak, 7 araç trafikten men edildi.

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