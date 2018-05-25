Isparta’da ’Huzur’ uygulamasında bin 406 kişi sorgulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde Türkiye genelindeki 81 ilde yapılan Huzur Türkiye-4 uygulamasında Isparta merkez ve ilçelerde 19 yol uygulama noktası oluşturuldu. Uygulama noktalarında belirlenen sürede yaklaşık 562 kişinin GBT’si sorgulanırken, bu süre içinde 202 araç ve sürücü de kontrolden geçirildi. Kusurlu görülen sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Isparta polisi ayrıca, il merkezinde 8 ve ilçelerde 94 olmak üzere toplam 202 umuma açık iş yerinde ise 844 şahsın GBT sorgulaması gerçekleştirildi.

Yapılan sorgulamalar sonucunda il merkezinde, ‘nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından olmak üzere 2 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi.

Polisin yaptığı umuma açık yer denetimlerinde ise kontrol edilen 202 iş yerinden, il merkezi ve ilçelerdeki toplam 4 iş yerine ‘kimlik bildiriminde bulunmamak’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.