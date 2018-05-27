Isparta’da ‘Huzurlu Sokaklar Türkiye’ uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 234 polis, il merkezi ve ilçelerdeki toplam 18 bölgede ve 54 umuma açık yerde ‘Huzurlu Sokaklar Türkiye’ uygulaması yaptı.

Uygulama kapsamında, il genelinde Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılan 684 şahıs arasında, ‘Yaralama’ ve ‘Hırsızlık’ suçlarından aranan 2 kişi yakalandı, dilencilik yapan 3’ü yabancı, 1’i çocuk; 15 kişiye ise bin 612 lira idari para cezası kesildi.

Isparta polisinin yaptığı kontrollerde toplam 511 lira ele geçirilirken, yakalanan çocuk yaştaki dilenci ailesine, yabancı uyruklu dilencinin İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği ve ilçelerde ise herhangi bir dilenciye rastlanılmadığı belirtildi.

‘Huzurlu Sokaklar Türkiye’ uygulaması kapsamında yapılan trafik denetimlerinde ise kontrol edilen 169 araç ve sürücüden, kusurlu görülen 4’üne toplam 2 bin 212 lira para cezası tatbik edildiği kaydedildi.