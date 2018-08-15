Isparta’da içecekli ABD protestosu

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Özel İdaresi Amerika menşeli içecek ürünlerine boykot kararı aldı. Yemekhane çalışanları içecekleri yere dökerek protesto ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika menşeli ürünlerine boykot yapılması yönündeki açıklamasının ardından İl Özel İdaresi de bundan sonra o ürünleri satın almama kararı aldı.

Yapılan boykotla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ise "Artık bundan sonra Amerikan menşeli meşrubatlar satılmayacak. Cumhurbaşkanımız Amerikan ürünlerini boykot ediyoruz kararı aldı. Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine sosyal tesislerimizde, kantinlerimizde satılmakta olan Amerikan menşeli içecek ve meşrubatları çöplere dökerek, yerli üretim olan içecekler satışa sunulacaktır. Özel İdare personelimize ve müşterilerimize tamamen yerli üretim yiyecek ve içecek meşrubatlar ikram edilecektir" diye konuştu.