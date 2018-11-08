Isparta'da İŞKUR - Teknokent işbirliği

Teknokent Toplantı Salonu'nda yapılan oturuma, Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü ve SDÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi ve kuruluş bünyesindeki firmaların yönetici ve temsilcileri, İŞKUR adına da İl Müdür Yardımcısı Mustafa Höke, Şube Müdürü Latif Seven, İş ve Meslek Danışmanı Alper Erdik katıldı.

16 akademisyen, 5 öğrenci, 5 özel sektör ve 2 destek firmasını himaye eden Göller Bölgesi Teknokent yetkililerine, işgücü piyasasında mesleki deneyimsizlik nedeniyle dezavantaj yaşayanlara ve onları istihdam etmek isteyen özel sektör işverenlerine yönelik olarak 2009'dan bu yana düzenleniyor olan İşbaşı Eğitim Programı (İEP) hakkında bilgi veren İŞKUR temsilcileri, 2018 yılında bu programla alakalı olarak yapılan yeni düzenlemeleri ve bunların Teknokent çatısı altında bulunan işletmelere sağladığı avantajları anlattı.

İŞKUR tarafından 9 ay boyunca 75 TL harçlık ödenecek

“Geleceğin Meslekleri” olarak tabir edilen Siber Güvenlik, Yazılım Geliştiricisi, Bulut Bilişim Uzmanı gibi mesleklerde, en az iki çalışanı olan ve Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların düzenleyecekleri İşbaşı Eğitim Programlarında, 18-29 yaşları arasındaki gençleri çalıştırmaları halinde, bu katılımcılara, İŞKUR tarafından 9 ay boyunca günlük 75 TL cep harçlığı ödeneceği, yine bu kişilerin Genel Sağlık ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigorta primlerinin de Kurum tarafından karşılanacağı bilgisi aktarıldı.

İstihdam teşvikleri

İşverenlerin, İşbaşı Eğitim Programı sonrasında katılımcıları istihdam ettiklerinde yararlanabilecekleri “İşe İlk Adım” projesinin getirileri ve diğer istihdam teşvikleri de ayrıca ele alındı.

Toplantının ardından, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Serdal Terzi ile yapılan ikinci görüşmede de Bilimsel ve Teknolojik Araştırma alanında TÜBİTAK'a en çok proje sunan öğrenciye sahip yükseköğretim kurumu olan Süleyman Demirel Üniversitesi'nin, bu başarıyı sürdürmek adına yapıyor olduğu çalışmalar konuşuldu.

İşgücü piyasasına katkı sağlamada mutabakata varıldı

TÜBİTAK'a, bundan sonraki süreçte de proje sunacak öğrencilere, SDÜ Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Araştırma Merkezi (YETEM) bünyesinde kurulan Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezlerinde verilen eğitimlere ek olarak; bu öğrencilerin İŞKUR desteğiyle düzenlenecek uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden de yararlandırılması ve bu sayede projelerini hayata geçirdiklerinde, Isparta ekonomisine ve işgücü piyasasına katkı sağlamalarının önünü açmak için ortak çalışma yapılması hususunda mutabakata varıldı.