Isparta’da jandarmanın 2017 raporu

Jandarma sorumluluk bölgesinde yıl boyunca meydana gelen 763 trafik kazasında ise 21 kişi öldü bin 5 kişi de yaralandı.

Isparta Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2017 yılı içerisinde kent genelinde müdahale edilen olay, operasyon ve çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı.

3 bin 683 olayda, 2 bin 644 kişi yakalandı

Isparta Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte 2017 yılında 49 terör, 126 kaçakçılık, bin 354 asayiş, 443 kabahat, 948 takibi gereken ve 763 trafik olayları olmak üzere, toplam 3 bin 683 olaya müdahale edildiği bildirildi. Olaylarda 2 bin 644 şüphelinin yakalandığı, 146 şüphelinin adli makamlara sevk edildiği ve bu kişilerden de 62’sinin tutuklandığı kaydedildi.

Kazalarda 21 kişi öldü, bin 5 kişi yaralandı

Diğer yandan, 18 ölümlü, 478 yaralamalı ve 267 maddi hasarlı olmak üzere meydana gelen toplam 763 trafik kazasında ise 21 kişinin öldüğü ve bin 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde yıl boyunca yapılan 18 bin 253 devriye faaliyeti kapsamında ise; 8 bin 539 önleyici, 5 bin 643 yol emniyet kontrol, bin 47 adli kolluk, bin 199 koruma ve refakat ile bin 1825 sevk ve nakil icrası yapıldığı açıklandı.

Isparta’da yıl boyunca meydana gelen olaylarda ise; 9 bin 666 kök kenevir bitkisi, 19 bin 41 gram esrar, 29.2 gram eroin, 2 gram bonzai, 58 adet hap, 7 adet uyuşturucu aparatı, 2 adet hassas terazi, 35 adet tabanca, 14 adet tabanca mühimmatı, 99 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği mühimmatı, 23 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 157 adet ateşli silah, 14 adet kesici ve delici alet, 1 adet heykel, 42 adet eski eser, 60 adet sikke olmak üzere toplam 103 adet tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığında kullanılan 6 adet dedektör, 1 adet kesme delme makinesi, 3 adet jeneratör, 3 adet kepçe ve 53 adet muhtelif kazı malzemesi olmak üzere toplam 103 adet muhtelif malzeme ele geçirildi.

772 bin 315 kişi sorgulandı, 2 bin 908 aranan şahıs yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, meydana gelen terör olayları başta olmak üzere hırsızlık ve buna benzer konularda yürüttüğü önleme çalışmaları kapsamında 3 ayrı noktada, 24 saat esasına göre yol kontrol ve arama faaliyetlerinin icra edildiği, bu kontrollerde 1 yıl boyunca toplam 772 bin 315 şahıs ile 63 bin 117 aracın sorgulandığı, bu sorgulamalar sonucunda da çeşitli suçlardan aranan 2 bin 908 kişi ile 28 aracın yakalandığı ifade edildi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ayrıca, kentteki huzur ve güveni sağlamak adına yaptığı faaliyetleri kararlılıkla sürdüreceği vurgusu yapıldı.