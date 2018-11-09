Isparta'da kaçak elektronik sigara operasyonu

ISPARTA (İHA) – Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara, tamir malzemesi, yedek parça, aparat ve likitler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri elektronik sigara kaçakçılığı, tamiri ve bakımı iye yedek parça ile likit sattığı yönünde bilgi aldığı Z.C. ve F.G.'nin ev ve işyerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda kaçak elektronik sigara, tamir malzemeleri, yedek parça, aparat ve likitler ele geçirildi.

KOM Şube Polisi, ele geçirilen malzemelere el koyarken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.