Isparta'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

Isparta'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak olarak doldurulmuş çok sayıda makaron sigara ile nargile ve pipo tütünü ile elektronik sigara ve likit ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından alınan istihbari bilgiler doğrultusunda il merkezinde bir iş yerinde kaçak tütün ürünleri satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Söz konusu iş yerine baskın yapan KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalar sonucu 3 bin 200 dal doldurulmuş makaron sigara, çok sayıda paket halinde nargile tütünü ve tatlandırıcısı, pipo tütünü, elektronik sigara ve elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Konuyla ilgili, iş yeri sahibine ‘5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.