Isparta'da kadınlara ev pansiyonculuğu eğitimi verildi

Isparta'da ‘Gül Kenti' olarak bilinen Gönen ilçesine bağlı Güneykent Beldesi'sinde kadınlara ev pansiyonculuğu eğitimi verildi.

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65, Türkiye'nin lavanta ihtiyacının da yüzde 80'lik kısmını tek başına karşılayan Isparta'da turizm adına yenilikçi çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Kentte özellikle kırsal turizmin gelişmesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından eğitmenler vasıtasıyla ‘Gül Kenti' olarak anılan Gönen ilçesine bağlı Güneykent Beldesi'sinde ev pansiyonculuğu eğitimi düzenlendi.

Düzenlenen eğitim çalışmalarına, Güneykent Gülderen Kadın Kooperatifi üyeleri ile Keçiborlu Kuyucak Köyü'nde lavanta üretimi yapan çok sayıda kadın katıldı.

Gözgün: “2019 yılının konaklamalı turizm sezonu olması temennisiyle”

Güneykent'te turizm altyapısı ve konaklama amaçlı ev pansiyonculuğu eğitiminin başlamasının bölgedeki kırsal turizm adına umut verici olduğunu vurgulayan Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, “Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'müze yaptığımız müracaat sonrası Bakanlık uzmanları ile bir haftalık sertifikalı eğitim çalışmaları başladı . Güneykent ve Kuyucak'ta uygulanan eğitimlere müracaatlar yoğunluklu bayanlar oldu. Katılım memnuniyet verici sayıda. Bu konuda İl Müdürümüz Ali Göçer Bey ve ekibi ile kurs eğitmeni Bahar Hanıma kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 2019 yılının konaklamalı turizm sezonu olması temennisi ile tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.