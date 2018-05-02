Isparta’da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 7 yaralı

Alınan bilgilere göre, kaza, saat 18.30 sıralarında Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyreden iki araçtan, Çanakkale’ye sefer yaptığı öğrenilen Ramazan Ünal yönetimindeki 32 PT 040 plakalı şehirlerarası otobüs, SDÜ kavşağını geçtikten sonra yolcu almak için sağda durdu. Isparta istikametinden aynı yöne doğru gelen Önder Vural idaresindeki 20 GD 932 plakalı halı yüklü kamyon, yol kenarında duran otobüse arkadan çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü Önder Vural ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Nail Vural ve Hüseyin Vural ile otobüste yolcu olarak bulunan Sevda Çayırlı, Murat Çetinkaya, Gökhan Pek ve Ahmet Kazak yaralandı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından, ambulanslarla Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edilirken, kamyonda bulunan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Isparta - Afyonkarahisar karayolu bir süre kısmen trafikte aksamalar meydana geldi.

Öte yandan, kurtarıcılar tarafından araçların kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, emniyet güçleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.