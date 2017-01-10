Isparta’da kar hayatı olumsuz etkiledi

Isparta yeni güne kar yağışıyla başladı. Yoğun kar yağışı ile birlikte şehir beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte durum değerlendirmesi yapan Valilik, kent merkezinde okullarda eğitim öğretime ara verilmesini kararlaştırdı. Eğirdir, Yalvaç ve Aksu ilçelerinde de öğleden sonra okullarda eğitime ara verildi.

Isparta’da kar yağışı kentin en büyük semt pazarlarından Salı Pazarını da vurdu. Esnafın sadece yüzde 15’i tezgah açarken, esnaf tenekelere attığı odunla ısınmaya çalıştı. Pazar esnafı kar yağışından haberdar oldukları halde vatandaşa hizmet için tezgahı açtıklarını belirtirken, bereket yağmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Pazarda alışveriş yapan Mehmet Ergun, karlı havaya rağmen sebze meyve fiyatlarını uygun olduğunu söyledi . Kar yağışından memnuniyetini dile getiren Yusuf Erdoğan da çok güzel bir manzara olduğunu belirterek, "Mevsimin getirdiği olağanüstü doğal güzellik. Çiftçinin köylünün buna ihtiyacı var. Keşke Türkiye’de her sorun kar sorunu gibi olsa. Türkiye bunları aşar ama asıl sorunları nasıl açacak bilmiyorum" dedi.



Demirel heykeli beyaza büründü

Kent merkezinde trafikte zaman zaman aksamalar meydana gelirken, sürücüler araçlarını park ettikleri noktalardan çıkarmakta zorlandı. Belediye ekipleri Acil Eylem Planı çevresinde kar kürüme, ve kumlama çalışmaları yaparak an arterlerin açık tutulması için çaba gösterdi. Şehir merkezinde ilginç görüntüler oluşurken, Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı Isparta’nın simgesi merhum Süleyman Demirel’in heykeli beyaza büründü.

Kar yağışının sürdüğü taşrada ise çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, Jandarma trafik ekiplerini zincirsiz araçların Davraz Kayak Merkezi’ne çıkmasına izin vermediği öğrenildi Özel İdare ekipleri de araç sayısını artırarak yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Isparta İl Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, merkez köyler, Eğirdir, Atabey ve Gönen ilçeleri dahil taşımalı eğitim kapsamındaki 36 köyde öğrencilerin evlerin ulaşması için yol açma çalışması yaptıklarını söyledi. Karla mücadele araç sayısını 18’den 23’e çıkardıklarını kaydeden Zadeoğlu, " Isparta’ya son 15 yılın en yoğun karı yağıyor. Davraz Kayak Merkezin’de bekleyen araçlarımızı bile ilçe ve bağlantılı köylere çektik. Ekiplerimiz sürekli kumlama, tuzlama ve yol açma çalışması yapıyor. Sürücülere uyarımız zincirsiz şekilde trafiğe çıkmamalarıdır" dedi.