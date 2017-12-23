Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 21:07

Isparta’da kar yağışı

Isparta’da öğleden sonra etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Isparta’da kar yağışı

23 Aralık 2017 21:07


Isparta kent merkezinde ıslak zemine yağan kar, hafif şekilde tutmaya başlarken Eğirdir ilçesinde de saat 19.30’dan itibaren yağmurun yerini kara bıraktığı öğrenildi. Şarkikaraağaç ve Gelendost ilçelerinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı devam ediyor. Şarkikaraağaç’ta yaklaşık 10 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı, Gelendost’ta ise 5 santimetreyi buldu. Kar kalınlığının, ilçenin yüksek kesimlerinde daha da fazla olduğu kaydedildi.


Kar yağışının etkili olduğu ilçelerde insanlar araçların üzerine tarih atarak not tutarken, çocuklar da beyaz güzelliğin keyfini çıkardılar. Diğer yandan Isparta’da meydana gelen yağış sebebiyle renkli görüntüler oluştu.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, Isparta’da Pazar günü kar yağışının devam etmesinin beklendiği ve Pazartesi gününden itibaren bölgede yağış beklenmediği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
8
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    8°C
  • Salı
    Sisli
    7°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç