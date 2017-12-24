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24 Aralık 2017 09:04

Isparta’da kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler

Isparta’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezinde renkli görüntüler oluştu.

Isparta’da kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler

24 Aralık 2017 09:04


Kent merkezinde etkili olan yağışı fırsat bilen fotoğraf tutkunları, beyaz güzelliğin keyfini çıkararak Kaymakkapı Meydanı’ndaki gül anıtı önüne gelip, hatıra fotoğrafı çektirdiler.


Meydanda kentin önemli simgelerinden olan 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel heykeli de kar yağışıyla birlikte farklı bir görünüme büründü.


Yağışın devam ettiği dakikalarda meydanda bulunan minyatür heykeller ve objeler de kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Isparta Valiliği binası, arkasında bulunan kentin simge isimlerinden Gülcü İsmail Efendi heykeli ve tarihi Ulu Camii de onlardan bazılarıydı.


Kar yağışını eğlenceye çeviren bir grup vatandaş da Valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na gelerek burada kartopu savaşı yaptı.


Kartopu savaşına katılmayan bazı vatandaşlar ise meydandaki Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çekimi yaptı.


Kar yağışı bazıları için eğlence, bazıları için de fotoğraf anlamına gelirken, Isparta Belediyesi bünyesinde görevli işçiler ise eğlencenin tadını çıkarmak yerine mesai yapanlar arasındaydı.




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