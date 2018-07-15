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15 Temmuz 2018 16:05

Isparta’da kaza: 4 yaralı

Isparta-Eğirdir Karayolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Isparta’da kaza: 4 yaralı

15 Temmuz 2018 16:05


Kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta’dan Eğirdir istikametine seyreden Abidin Ç. yönetimindeki 32 DL 236 plakalı minibüs, 40. Piyade Tugayı önünden şehir merkezi istikametine dönmek isteyen Murat A. idaresindeki 06 FB 6337 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Abidin Ç. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Rüya Ç., Filiz Ç. ve Gülşen E. yaralandı.


Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra gerekli tedavileri için ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, emniyet güçleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.




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