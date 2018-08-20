Isparta’da Kırmızı Düdük ve drone eşliğinde bayram trafiği denetimleri

Isparta - Afyonkarahisar Karayolu girişinde konuşlanan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, drone eşliğinde kontroller gerçekleştirerek, Kırmızı Düdük Projesi’ni uyguladı. Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan ile ekiplerinin birlikte yaptığı çalışmalar kapsamında, araç içerisinde emniyet kemeri takmama, direksiyon başında cep telefonu ile konuşma, meskun mahalde ve ana yolda hız kurallarına, durma ve duraklama ve diğer kurallara uymayan anne, baba ve diğer aile yakınlarına verdikleri ‘Kırmızı düdük’leri çalarak uyarmalarını istedi.

Zaman zaman durdurulan şehirlerarası yolcu otobüslerini ziyarette bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürü Özkan, yolcuların seyahat esnasında emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini belirterek, kurallara uyulmaması halinde kendilerine bilgi vermelerini istedi.

Özkan, yolcu taşımacılığı yapan şoförlere de uyarılarda bulunduktan sonra yolculara da iyi bayramlar ve iyi tatiller dileklerinde bulundu.

“İnşallah, kulağımızın dibinde düdük çalmaz”

Yapılan Kırmızı Düdük uygulaması hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabirine açıklamalarda bulunan sürücü Aykut Bezirganoğlu, “Çocukları, trafik güvenliği konusunda bilinçlendirmek açısından son derece güzel ve verimli bir kampanya olmuş. Ben de ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum, çok hoşuma gitti. Müfettiş oluyorlar artık. İnşallah, kulağımızın dibinde düdük çalmaz” dedi.

Daha sonra Bezirganoğlu’nun Zeynep ve Ayşe isimli kızlarına proje çerçevesindeki Kırmızı Düdük ve t-shirtler hediye edilerek, uygulama noktasından uğurlandı.

Projeye katılan sürücülerden İbrahim Gültepe ise “Bence süper ve gayet güzel bir uygulama. Daha önce televizyonlarda da izledim. Gayet başarılı bir uygulama” dedi.

Gültepe’nin Doruk isimli 14 yaşındaki oğlu ise, "Bence, gerekli bir şey zaten, mantıklı ve güzel” diye konuştu.