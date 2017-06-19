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19 Haziran 2017 12:30

Isparta’da korkutan yangın

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında 4 katlı evin 2 katı tamamen yandı.

Isparta’da korkutan yangın

19 Haziran 2017 12:30


Edinilen bilgiye göre, dün gece Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Orta Mahalle’de Mehmet Ocak’a ait evin mutfak kısmında yangın çıktı. Yangına ilk olarak Mehmet Ocak müdahale ederken, mahalleliler itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışan Ocak’ın elleri ve yüzünde kısmi yanmalar meydana geldi.


Kısa sürede evi saran alevler yangının büyümesine yol açtı. Çatı kısmında ahşap döşeme olan ev kısa sürede alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri yangını söndürmede yeterli gelmeyince Çiçekpınar ve Çarıksaraylar belediyelerine ait ekipler de destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 4 katlı evin 2 katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ellerinde ve yüzünde yanıklar oluşan ev sahibi Ocak ambulansla hastaneye kaydırılırken, polis yangınla ilgili tahkikat başlattı.




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