Isparta'da Köy buluşmaları

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Köy Buluşmaları İğdecik Köyü'nde devam etti.

Mahalle Buluşmaları kapsamında Sanayi Mahallesi Muhtarı Celal Şahin ve mahalle sakinlerinin de katıldığı İğdecik Köy Buluşmasına, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın ile birlikte katıldı. Halk oyunları ve mehteran gösterilerinin yer aldığı programda Sanatçı Ümmü Erbil birbirinden güzel eserleri vatandaşlar için seslendirdi. Çocuklar kendileri için hazırlanan balon parkta gönüllerince eğlendi. Programda Başkan Günaydın, çocuklara Türk klasiklerinden oluşan hikâye ve roman kitaplarından hediye etti.

Buluşmada muhtarları meslektaşı olarak kabul ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Günaydın, köy buluşmalarının 2,5 yıldan buyana devam ettiğini hatırlattı. Kendilerinin devamlı köylerle iç içe olduğunu belirten Başkan Günaydın, muhalefetin ise köylere seçimden seçime geldiğini ve ardından da ortadan kaybolduğunu belirterek, “Siyasette bunu bıraksınlar, samimi olsunlar. Buralara gelerek sadece oy dilenciliği yapmasınlar, hizmet yapsınlar, hizmetin kölesi olduklarını anlasınlar” dedi.

Türkiye'nin üretmeye ihtiyacının olduğunu belirten Başkan Günaydın, “Üreteceğiz bundan vazgeçmeyeceğiz. Fabrikatörü, çiftçisi, belediyesi topyekün üreteceğiz. Türkiye'nin üreten, para kazanan, üretken belediye Isparta Belediyesidir. Üretmek kutsallıktır. Çiftçilerimiz mazot pahalı deyip üretmemek olmaz, üretelim. Ekonomik savaştan kurtulmak üretmekten geçer. Bir gün bu Türk Milleti bu savaşın üstesinden gelecek. Ucuzlamalar olacak, mallarınız satılacak, ihracat artacak, döviz düşecek, Türk parası ile alışveriş yapılacak” dedi.