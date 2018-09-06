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06 Eylül 2018 17:22

Isparta’da kurumlar arası futbol turnuvası

Koşabiliyorken Koş’ projesi’ kapsamında Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Kurumlar Arası Futbol turnuvası düzenlendi.

Isparta’da kurumlar arası futbol turnuvası

06 Eylül 2018 17:22


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan “Koşabiliyorken Koş” Projesi kapsamında, kamu çalışanlarının spor konusundaki farkındalığının artırılması amacıyla düzenlenen turnuvaya 4 grup halinde 16 kamu kurum ve kuruluşu takımı katıldı.


Isparta Atatürk Stadı’nda 3-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada, 30’ar dakikalık 2’şer devre üzerinden günde 4 karşılaşma yapıldığı belirtildi.


Gevrek: “Amacımız tüm halkımızı spora teşvik etmek”


Turnuva hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “Koşabiliyorken Koş projesinde amacımız tüm halkımızı spora teşvik etmek. Bu kapsamda Kurumlar arasında Futbol turnuvası düzenliyoruz. 3 Eylül’de başlayan turnuvamız 19 Eylül’deki final maçıyla ile sona erecek. Tüm halkımızı seyir zevki ve mücadele gücü yüksek olacak futbol şölenine davet ediyorum” diyerek, tüm takımlara başarılar diledi.




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