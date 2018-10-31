Isparta'da maganda operasyonu: 31 gözaltı

Isparta'da düğünlerde havaya rastgele ateş açtığı öne sürülen şahıslara yönelik Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 31 kişi yakalanırken çok sayıda silah ve onlara ait mermi ile fişek ele geçirildi. Jandarma'nın yakaladığı şahıslardan 26'sına toplam 22 bin 482 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı görevlileri düğünlerde havaya rastgele ateş edilmesi ve yaralanma ile sonuçlanan olayların önlenmesi amacıyla, havaya ateş ettiği tespit edilen 31 şüpheli şahısı yakaladı.

Yakalanan şüphelilerle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, 5 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 17 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 5 adet tabanca fişeği, 7 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 69 adet boş kovan ele geçirildi.

26 şüpheliye 22 bin 482 lira idari para cezası uygulandı

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatılırken, kurusıkı tabanca ile yakalanan 17 şüpheliye 5729 Sayılı Kanunun 4/2 maddesi gereğince kişi başı bin 46 TL olmak üzere toplam 17 bin 782 TL, 8 şüpheliye 2521 Sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereğince kişi başı 572 TL olmak üzere toplam 4 bin 576 TL ve 1 şüpheliye Kabahatler Kanununu çerçevesinde ‘Gürültü yapmak' suçundan 124 TL idari yaptırım kararı olmak üzere, toplam 26 şüpheliye 22 bin 482 TL idari para cezası uygulandı.

Magandalarla topyekün mücadele

Isparta Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nca, sorumluluk bölgesinde yapılan düğün merasimleri esnasında havaya rastgele ateş etme sonucu ölüm ve yaralanma ile neticelenen olayların önlenmesi ve meydana gelen olaylara karışan şüphelilerin yakalanması maksadıyla kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.