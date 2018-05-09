Isparta’da meyve bahçelerini dolu vurdu

Eğirdir ilçesi’nde geçtiğimiz Pazar ve Pazartesi günleri etkili olan dolu yağışı Serpil, Tepeli, Gökdere, Eyüpler ve Beydere Köylerindeki meyve bahçelerinde hasara sebep oldu. Dolu afetinin ardından Eğirdir Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevlileri köylerde zarar tespiti yaptı. Elma bahçelerinde yüzde 30 ila yüzde 60 oranında hasar meydana geldiği belirlendi.

Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş ise çiftçilerin bu tür olaylarda mağdur olmaması için devlet destekli olan tarım sigortalarını yaptırmaları gerektiğini hatırlattı.