Isparta’da öğrenci servisleri yeni döneme hazır

18 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi Isparta’da öğrenci servis taşımacılığı yapan Ser-Tur Kooperatifi dualarla sezonu açtı. Sezon açılışı nedeniyle ilk olarak üyelerle değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Isparta Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Tural, Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, Isparta Belediyesi Zabıta Müdürü İsmail Cemil Aydoğdu ile Ser Tur Başkanı Mehmet Yücedağ ve çok sayıda servis şoförü katıldı.

Ser-Tur örnek bir kooperatiftir

Toplantıda ilk olarak konuşan Isparta Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Tural, Ser-Tur Kooperatifinin Türkiye ye örnek teşkil eden bir titizlikle hizmet verdiğini aktardı. Başkan Tural, “Türkiye’nin çeşitli yerlerini gezip gözlemleyebiliyoruz. Laf olsun diye söylemiyorum. Ser-Tur Kooperatifimiz herkese örnek olacak şekilde hizmet veren bir kuruluştur. İnşallah bu yıl da çıtayı daha da yükseğe çıkaracak” dedi.

Velilere önemli uyarı

Artık her önüne gelenin servis şoförlüğü yapamayacağını belirten Tural, Mesleki yeterlilik kurumu tarafından verilecek belge ile bu mesleğin icra edilebileceğini vurguladı. Ahmet Tural, “Araçlarımıza binen öğrenciler her şeyden önce bizim çocuklarımız, onların güvenliğinden hepimiz sorumluyuz. İlimizde korsan taşımacılık yok ama emekli olup torunumu okula kendim götürüyorum diye yanında birkaç öğrenciyi okula taşıyıp, maddi anlamda kazanç sağlamak isteyen kişiler var, yarın Allah korusun olumsuz bir durum olursa bunun bedeli çok ağır olur. Velilerimize de şu uyarıyı yapıyoruz. C plakalı olmayan araca çocuklarınızı bindirmeyin. Çünkü C plakalı araç okul taşıma yönetmeliğine uygundur.”

Evine kadar refakat edelim

Servis şoförlerine de yönelik uyarılarda da bulunan Tural, “Trafik kurallarına uygun ve güvenli bir sürüş gerçekleştirin. Öğrencilerimizi rehber personeli aracılığıyla servislerimizden indirip evinin kapısına kadar refakat edelim. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşanan olay nedeniyle çok üzüldük. Çocuklarımızı okula bıraktıktan sonra muhakkak araçlarımızı kontrol edelim. Öğrencilerimiz belki okul malzemelerini unutmuş olabilir. Onların derslerde geri kalmasına meydan veremeyelim” dedi.

Eğitimler devam edecek

Sıklıkla şoförlere yönelik eğitim toplantılarına devam edeceklerini de kaydeden Ahmet Tural, “Hepiniz mesleğinizde tecrübelisiniz ancak hafızanızı tazelemek konusunda bu tür toplantılar önemli ve gerekli. Şimdiden sizlere kazasız belasız bir yıl temenni ediyorum ve sezon açılışına katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Trafik kurallarına uygun hareket edelim

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan ise “her yıl olduğu gibi bu yılda eğitim ve denetim çalışmalarımız devam edecek. Lütfen trafik kurallarına uygun hareket edelim. Hep birlikte güzel bir eğitim ve öğretim yılı geçirelim” dedi. Toplantı trafik şube müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim çalışmasıyla son buldu. Sezon açılışı nedeniyle düzenlenen törende ise kurban kesildi, dua edildi.