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Isparta'da otomobil tescilsiz motosikletle çarpıştı : 2 yaralı

Isparta Anadolu Mahallesi’nde otomobille tescilsiz motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Isparta Anadolu Mahallesi'nde otomobille tescilsiz motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 15.45 sıralarında Anadolu Mahallesi Şehir Mehmet Özdamar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, R.B. yönetimindeki 32 FA 517 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen şerit ihlali yaptığı öne sürülen tescilsiz motosikletle çarpıştı. Talihsiz kazada henüz kimlikleri tespit edilemeyen motosiklet sürücüsü ile yolcu yaralandı.


Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara kaza mahallinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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