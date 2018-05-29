Isparta’da otomobille minibüs çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, kaza bu sabah 06.00 sıralarında Gölcük Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Burdur istikametinden Isparta yönüne seyreden Hakkı U. yönetimindeki 32 EZ 739 plakalı minibüs ile Gökkubbe’den işe gitmek üzere kent merkezine doğru ilerleyen Fatih K. idaresindeki 03 NE 191 plakalı 221.Cadde - 202.Cadde kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, sürücü Fatih K. de yaralandı.

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri çevresinden geçmekte olan vatandaşlar tarafından kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.