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16 Nisan 2017 13:27

Isparta’da oy kullanma işlemleri

Isparta’da 22 gündür tedavi gören 74 yaşındaki kadın hastaneden ambulansla alınarak oy kullanacağı okula getirilerek oyunu kullandı.

Isparta’da oy kullanma işlemleri

16 Nisan 2017 13:27


Isparta Şehir Hastanesinde Göğüs Hastalıkları servisinde 22 gündür tedavi gören 74 yaşındaki Selvinaz Aydın, hastaneden ambulansla alınarak oy kullanacağı Şehrigül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine getirildi. Sedye üzerinde vatandaşların yardımıyla kayıtlı olduğu sandık yerine taşınan Aydın, tercihini yaparak oy pusulasının sandığa attı.


Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Aydın, vatandaşlık görevini yerine getirmekten memnun olduğunu belirterek, “Bu yaşımda oy kullandım. Allah hayırlı uğurlu etsin. Oy kullanmak benim için zor olmadı” dedi


Öte yandan, Isparta’da 975 sandıkta 309 bin 263 seçmen bulunuyor.




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