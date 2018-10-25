Isparta'da Roma Dönemi'ne ait 8 parça tarihi eser ele geçirildi

Isparta'nın Atabey ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Roma Dönemi'ne ait 8 parça tarihi eseri pazarlamaya çalıştığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atabey ilçesinde bir şahsın elindeki tarihi eserleri pazarlamaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Atabey'de bugün operasyon düzenleyen KOM ekipleri, M.K. isimli şüphelinin ikametinde ve aracında yaptıkları aramalarda, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 1 adet baş kısmı kırık aslan heykeli, 1 adet kireç taşından yapılmış küçük dibek, 1 adet kireç taşından yapılmış küçük lahit, 1 adet kireç taşından yapılmış kadın figürlü heykel, 1 adet pişmiş toprak kandil, 1 adet pişmiş topraktan yapılmış ağırlık, 1 adet pişmiş topraktan yapılmış ağız parçası, 1 adet cam bilezik ile 1 adet dedektör ele geçirdi.

Operasyonda M.K. isimli şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilirken, ele geçirilen 8 parça tarihi eser ve dedektöre de el konulduğu öğrenildi.

Öte yandan, tarihi eserlerin müze görevlilerine teslim edildiği kaydedildi.