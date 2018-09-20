Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu

Isparta'nın Aksu İlçesi'nde ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Aksu'nun Katip köyünde ikamet eden O.G. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde silah bulundurduğunun öğrenilmesi üzerine Eğirdir Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararıyla arama yapıldı. Aramada, 1 adet Magnum Hunter Big marka ruhsatsız av tüfeği, 1 adet Üzümlü marka ruhsatsız çift kırma av tüfeği, 100 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği, 21 adet 7.65 mm. çapında tabanca fişeği ve 1 adet 7.65 mm. çapında tabanca şarjörü ele geçirilmiştir.