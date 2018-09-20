İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu

Isparta’nın Aksu İlçesi’nde ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.

Isparta'nın Aksu İlçesi'nde ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.


İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Aksu'nun Katip köyünde ikamet eden O.G. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde silah bulundurduğunun öğrenilmesi üzerine Eğirdir Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararıyla arama yapıldı. Aramada, 1 adet Magnum Hunter Big marka ruhsatsız av tüfeği, 1 adet Üzümlü marka ruhsatsız çift kırma av tüfeği, 100 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği, 21 adet 7.65 mm. çapında tabanca fişeği ve 1 adet 7.65 mm. çapında tabanca şarjörü ele geçirilmiştir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.