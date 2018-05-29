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29 Mayıs 2018 16:47

Isparta’da sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi

Isparta’da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Isparta’da sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi

29 Mayıs 2018 16:47


Isparta’da sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı öğle saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Isparta kent merkezi ve çevre ilçelerinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı tekrar yerini sağanak yağmura bıraktı. Yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı yollarda göllenme ve su birikintileri oluştu. Su birikintileri yer yer 30 santimetrelere kadar ulaşırken il merkezinde yaklaşık 30 eve ve iş yerini su bastığı öğrenildi. Meydana gelen su baskınlarına Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildiği belirtildi.


Sağanak yağış nedeniyle oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden olurken, bazı bölgelerde göçükler ve araçlarda arızalar meydana geldiği öğrenildi.


Kentte yağış nedeniyle kayda değer bir hasar oluşmazken, yaşanan aksamalar yağışın dinmesiyle son buldu.




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