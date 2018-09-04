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04 Eylül 2018 16:36

Isparta’da sahte içki operasyonu

Isparta’nın Aksu ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Isparta’da sahte içki operasyonu

04 Eylül 2018 16:36


Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu 3 Eylül günü, etil alkol kullanarak yasa dışı sahte içki imal ettiği ve ticaretini yaptığı değerlendirilen V.E.’ye (50) Aksu ilçesi Karağı köyünde bulunan ikametinde operasyon düzenlendi. Baskında, adli makamlarca verilen arama kararına istinaden V.E.’nin ev ve eklentilerinde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda sonucunda 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 28 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 17 adet av tüfeği fişeği, 3 litre sahte rakı, 1 litre etil alkol, 2 şişe gliserin ve 2 kutu anason ele geçirildi.


Olayın şüphelisi V.E.’nin da daha sonra gözaltına alındığı öğrenildi.


Öte yandan, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ile mücadelede mevcut yasalar çerçevesinde, tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığının sürdürüleceği vurgulandı.




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