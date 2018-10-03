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Isparta'da sahte içki operasyonu

Isparta’da bir araçta 170 şişe sahte içki ve 95 adet sahte bandrol ele geçirilirken araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da bir araçta 170 şişe sahte içki ve 95 adet sahte bandrol ele geçirilirken araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu bir araç içerisinde 170 farklı ebat, çeşit ve şişelerde bulunan sahte içki ile 95 adet sahte bandrol ele geçirdi. Isparta KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler konuyla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, 3 şüphelinin gerekli işlemler sonrası adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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