Kaza sonucu tırdaki sebzelerden bir kısmı telef olurken, 10 saat sonra kaldırılan tırdan geriye zarar gören güllerin üstüne akan yağlar kaldı.

İHA Muhabirinin edindiği bilgiye göre, kaza bu sabah 05.00 sıralarında Isparta Çünür Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya’dan sebze yükledikten sonra İstanbul’a gitmekte olan Zafer C. yönetimindeki 07 E 02404 plakalı tır, sabaha İstanbul Caddesi’nde sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çıktı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, tırın dorsesinde bulunan sebzelerin bir kısmı da zarar gördü.Zarar gören sebzelerin kalan bölümü uzun süren çalışmalar sonrasında başka bir araca yüklenerek sevkiyata devam edilebilirken, kazaya karışan tır ise yaklaşık 10 saat sonra orta refüjden kaldırılabildi.