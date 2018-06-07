Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 16:20

Isparta’da sebze yüklü tır devrildi

Isparta’da sürücünün kontrolünde çıkan sebze yüklü tırın orta refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir ağaç yerinden söküldü, bankette dikili güller ve çit de zarar gördü.

Isparta’da sebze yüklü tır devrildi

07 Haziran 2018 16:20

Kaza sonucu tırdaki sebzelerden bir kısmı telef olurken, 10 saat sonra kaldırılan tırdan geriye zarar gören güllerin üstüne akan yağlar kaldı.


İHA Muhabirinin edindiği bilgiye göre, kaza bu sabah 05.00 sıralarında Isparta Çünür Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya’dan sebze yükledikten sonra İstanbul’a gitmekte olan Zafer C. yönetimindeki 07 E 02404 plakalı tır, sabaha İstanbul Caddesi’nde sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çıktı.


Kazada şans eseri yaralanan olmazken, tırın dorsesinde bulunan sebzelerin bir kısmı da zarar gördü.Zarar gören sebzelerin kalan bölümü uzun süren çalışmalar sonrasında başka bir araca yüklenerek sevkiyata devam edilebilirken, kazaya karışan tır ise yaklaşık 10 saat sonra orta refüjden kaldırılabildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç