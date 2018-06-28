Isparta’da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sırasında Millet İttifakı’na mensup olduğu belirtilen bazı partililerin, okulda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portresini kaldırtmaya çalıştığı ve okul müdürünün tepkisiyle duruma engel olunduğu ortaya çıktı.

Bir Whatsapp grubunda portre ile o durumu paylaştı

Bir Whatsapp grubunda bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresiyle birlikte paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı; "Bu resmin bir özelliği var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu resmini bugün (24 Haziran) Iyaş Selçuklu Ortaokulunun girişinde asılı olduğu yerden, rahatsız olan bazı Millet İttifakı parti mensupları indirtmek istedi ama okul müdürümüzün dik duruşu sayesinde aldıkları cevap karşısında, çok yerden baskı yaptırdılar ama Allah (CC) izni ile indirtemediler. Sağ olun, var olun Ramazan (Tezcan) Hoca."