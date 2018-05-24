Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 11:04

Isparta’da şehidin anıtına saygısızlık

Isparta’da, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Üçler Parkında şehidin adının yer aldığı anıttaki ay yıldız, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından söküldü.

Isparta’da şehidin anıtına saygısızlık

24 Mayıs 2018 11:04


Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Üçler adına yapılan anıtta yer alan ay yıldıza kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Olay kentteki bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise üzücü olayı sosyal paylaşım sitesinden şu ifadelerle paylaştı:


"Anadolu Mahallemizde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Üçler Parkında şehidimizin adının yazdığı tabelanın hilalinin kendini bilmez, ’zavallılar’ tarafından tahrip edildiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. İlgili arkadaşlara talimat verdim tabela hemen yenilenecek."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç