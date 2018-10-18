Isparta'da seyir halinde radarlı denetim dönemi

Isparta Emniyet Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, özellikle okul önleri, okulların yakınında bulunan kavşaklar, cadde ve sokaklar ile şehrin ana güzergahlarında hareketli hız kontrolüne geçiyor.
Özellikle şehir ve eğitim kurumlarına yakın bölgelerde hız limitlerini aşarak, trafik kazalarına neden olabilecek araçların denetimi için düğmeye basan Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki günlerde ‘Seyir Halinde Radarla Hız Kontrolü Uygulaması'na geçiyor. Yapılacak olan uygulama sayesinde, öğrencilerin trafikteki güvenliği ile vatandaşların can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.