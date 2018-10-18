Isparta'da seyir halinde radarlı denetim dönemi

Özellikle şehir ve eğitim kurumlarına yakın bölgelerde hız limitlerini aşarak, trafik kazalarına neden olabilecek araçların denetimi için düğmeye basan Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki günlerde ‘Seyir Halinde Radarla Hız Kontrolü Uygulaması'na geçiyor. Yapılacak olan uygulama sayesinde, öğrencilerin trafikteki güvenliği ile vatandaşların can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.