Isparta'da şüpheli çanta paniği

Isparta'da bir parkta ağaca asılı çanta korku dolu anlar yaşattı. Fünye ile patlatılan çantadan kitap, defter ve kırtasiye malzemeleri çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kentin en yoğun mahallelerinden Modernevler'deki parkta ağaca asılı çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bölgeyi trafiğe kapattı. Olay yerine emniyet bomba uzmanının gelmesiyle birlikte incelenen çanta fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içerisinden kitap, defter ve muhtelif kırtasiye malzemelerinin çıkmasıyla çevredekiler de rahat bir nefes aldı. Emniyet ekipleri, çantanın bir ortaokul öğrencisine ait olduğunu tespit etti. Çantanın ağaca bırakıldıktan sonra unutulduğu tahmin ediliyor.