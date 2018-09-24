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Isparta'da süslü kadınlar bisiklet turu

Isparta’da rengarenk süsledikleri bisikletleriyle belediye binası önünde toplanan çok sayıda kadın, şarkılar eşliğinde 3 kilometre yol kat ettiler.

Isparta'da rengarenk süsledikleri bisikletleriyle belediye binası önünde toplanan çok sayıda kadın, şarkılar eşliğinde 3 kilometre yol kat ettiler.


Mimar Sinan Caddesi'nde başlayan turda kadınlar, farkındalık oluşturmak adına Demirköprü mevkisine kadar pedal çevirdiler. Süslü kadınların bisiklet etkinliğine çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdiler.


Bisiklet turu sonrasında bir araya gelip şarkılar söyleyip eğlenen kadınlar, daha sonra etkinliği tamamlayarak ayrıldılar.


Isparta'daki bisiklet turunu düzenleyenlerden Fatma Yuyucuoğlu, turu, gönüllü kadınların organize ettiğini ve bisikletin kent yaşamının bir parçası olduğunu kaydederek, "Trafikte bisikletlilere saygı istiyoruz. Isparta'da bisiklete binen kadınlar olarak motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız" dedi.

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