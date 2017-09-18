Isparta’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkikaraağaç ilçesinde iki şahsın çeşitli türlerde tarihi eser bulundurdukları yönünde bilgi edinmesi üzerine çalışma başlattı. Bir süre devam eden takip çalışmasının ardından M.A.T. ve C.Ç.’nin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapan jandarma, 1 adet dedektör, 1 adet metal haç, 48 adet sikke (10 adet gümüş), 3 adet obje, 1 adet kılıç, 1 adet kitap, 8 adet bakır kap-kacak, 3 adet kahve değirmeni, 1 adet kahve tavası, 1 adet gümüş fes başlığı, 1 adet dibek (ahşap figürlü), 2 adet taş, 1 insan figürlü metal obje, 7 adet değişik ebatlarda küp ve taş parçaları olmak üzere toplam 79 parça malzeme ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, iki şüpheli adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.