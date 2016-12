Isparta’da Teröre karşı Milli Seferberlik

Isparta Milli Birlik Platformu üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Seferberlik çağrısına destek verdi.

Isparta’da siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Milli Birlik Platformu üyeleri, teröre karşı tek yürek olduklarının mesajını verdiler. Valilik Göl Toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında Isparta İlbeyi Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Küçükyaman, Isparta Milli Birlik Platformu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Seferberlik çağrısına destek vererek, teröre karşı boyun eğmeyen bütün siyasi partilerin tek ses, tek yürek olacağını kaydetti.



Zabun: “Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var”

Türkiye’nin son zamanlarda zor süreçten geçtiğini belirten AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, “Ülkemiz son dönemlerde kritik süreçlerden geçiyor. Canımız, ciğerimiz yanıyor. Askerimizi, polisimizi ve vatandaşlarımızı bu teröre kurban ediyoruz ama maalesef bu yüzyıllardır bu sıkıntıları çekiyor. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Vatanımızın bir karış toprağı için şehitler verdik. Türkiye üzerinde oyun ve tuzak kurmak isteyenlerin kafasından şunu çıkarmaması lazım; Bu ülkenin her karışı şehit kanı ile sulanmış bir vatandır. Bizim ecdadımız bir karış toprağından vazgeçmediyse, bizim de asla bizden sonraki kuşakların da bu ülkenin bir karışından vazgeçmek gibi herhangi bir tereddüdü dahi olmamalı. Bunu düşünenler varsa o kalın kafalarına soksunlar; bu ülkenin üzerinden ellerini çeksinler” dedi.



Yalçın: “Mevzu bahis vatandır”

İlkelerinin ve düşüncelerinin sadece teferruat olduğunu belirten MHP İl Başkanı İsa Yalçın ise, “Mevzu bahis vatandır. Ülke olarak tarihimizin en zor gülerini yaşıyoruz. Bizim devletimizin koruması altında olan bir büyükelçiye haince bir saldırı ile iki ülke arasında ilişkilerin de belli bir zamanda güzel bir noktaya geldiği anda hain bir polis tarafından yapılmış olması bu ülkede üzerimize oynanan oyunların büyüklüğünü, ciddiyetini göstermektedir. Devletin her türlü kılcallarına kadar işlemiş olan bu teröristlerle de mücadele ederken, bir diğer taraftan da diğer teröristler ile mücadele ediyoruz. Bu birlik ve beraberlik olduğu sürece hevesleri kursaklarında kalacaktır” ifadelerini kullandı.



Büyükleblebi: “Ülkemizi bölemeyecekler”

Saadet Partisi İl Başkanı Kenan Büyükleblebi de “Burada vermiş olduğumuz mesajla beraber devletimiz daha güçlü ve daha kararlı bir durum aldı. Terör belasından ülkemizin bir an önce kurtulabilmesi için önemli ve faydalıdır. Bütün dünyaya şunu net olarak söyleyebiliriz ki; Ülkeyi bölmeye çalışanlar kesinlikle mağlup olacaklar, umduklarını bulamayacaklar” şeklinde konuştu.



Şimşir: “İkinci Kurtuluş Savaşı”

Vatan Partisi İl Başkanı Bilal Şimşir de "Kurtuluş savaşında o koca koca devletleri nasıl yendiysek bu birliktelik ile yenemeyeceğimiz kimseler kalmayacak. Ülkemiz milli seferberliğin içine girmiştir. Bu kadar farklı düşünen örgütler bir araya gelebiliyorsa, İkinci Kurtuluş Savaşı’nı kazanabiliriz” diye konuştu.